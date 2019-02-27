Fetö Sanığı Eski Öğretmene Hapis Cezası
55 dakika önce
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep
'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Kahyaoğlu ile avukatı katıldı.
Sanık Kahyaoğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock raporlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, kod adının "Muhsin" olduğunu ve örgütün polis memurlarından sorumlu "mahrem imamı" olduğunun belirlendiğini kaydederek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdiği sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:06 Kaynak: AA
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