Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Öğretmene Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Öğretmene Hapis Cezası

31 dakika önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Öğretmene Hapis Cezası, System.String[]
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Cemile K.D. katıldı.

Örgüte ait kapatılan eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığını ifade eden sanık, çalıştığı dönem içerisinde örgütün herhangi bir faaliyetine katılmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu iddia eden Cemile K.D, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:23 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Gezi Olayları Sırasında Hayatını Kaybeden Berkin Elvan'ın Kapsülle Başından Vurulduğu Yerde Keşif Yapılacak Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır

Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım Yeniden Yapılandırma İçin Son Şans
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 12:54:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Öğretmene Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]