Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Öğretmene Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Öğretmene Hapis Cezası

28 dakika önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Öğretmene Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fikret Yıldırım, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı ise hazır bulundu.

Sanık Yıldırım, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Tahliyesi isteyen Yıldırım, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Yıldırım'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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