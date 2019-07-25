Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
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FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

34 dakika önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası, System.String[]
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sedat K. ve avukatı katıldı.
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı isnat edilen suçtan 7 yıl 6 ay hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:16 Kaynak: AA
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