Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski öğretmenler Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski öğretmenler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ sanığı eski öğretmenler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

1 saat önce

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı, mesleklerinden ihraç iki eski öğretmen, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken, askeri yasak bölgede yakalandı.

FETÖ sanığı eski öğretmenler Yunanistan'a kaçarken yakalandı, System.String[]

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı, mesleklerinden ihraç iki eski öğretmen, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken, askeri yasak bölgede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri, Bosnaköy köyü 1. Derece Askeri Yasak Bölgesi'ndeki devriyede, iki kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalananların, FETÖ üyeliği suçlamasıyla istinafta dosyaları bulunan, mesleklerinden ihraç edilen eski öğretmenler H.N.T. ve S.Ş. olduğu belirlendi.

H.N.T. ve S.Ş, gözaltına alındı.

Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:54 Kaynak: AA
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