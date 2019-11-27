Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Kaya ile avukatı katıldı.

Sanık Kaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün "emniyet yapılanması"nda yer aldığını ve "örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanların" nitelendirildiği "A5" kategorisinde bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Kaya'nın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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