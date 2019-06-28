Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski polise 7,5 yıl hapis cezası
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FETÖ sanığı eski polise 7,5 yıl hapis cezası

55 dakika önce

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polise 7,5 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski polise 7,5 yıl hapis cezası, System.String[]
Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polise 7,5 yıl hapis cezası verildi.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, başka bir cezaevinde tutuklu bulunan eski polis A.K, SEGBİS sistemiyle salona bağlanarak savunmasını yaptı.
Telefonunda çıkan "ByLock"u kendisinin kullanmadığını öne süren A.K, internetini zaman zaman wifi yoluyla paylaştığını, bu nedenle bağlanan başka bir telefon sahibinin bu programı kullanmış olabileceğini savundu.
Örgütle bağının olmadığını iddia eden A.K, tahliye ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından "ByLock" ve diğer delilleri de değerlendirerek, A.K'yi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:23 Kaynak: AA
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