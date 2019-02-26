Fetö Sanığı Eski Polise 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
1 saat önce
KAYSERİ'de meslekten ihraç edilen polis memuru Kayhan A., yargılandığı FETÖ/PDY davasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
KAYSERİ'de meslekten ihraç edilen polis memuru Kayhan
A., yargılandığı FETÖ/PDY davasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri
'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis memuru Kayhan A. hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına Kayhan A. avukatı ile birlikte katıldı. Karar öncesi son savunmasını yapan Kayhan A., hiçbir zaman terör örgütü içinde yer almadığını, yıllarca vatan, millet ve devlet için çalıştığını söyledi. Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunduğu belirten sanık, suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti.
Mahkeme, Kayhan A.'yı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutuklu kaldığı süreyi gözönüne alarak, yurtdışı çıkış yasağı ile tahliye etti. - Kayseri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:40 Kaynak: DHA
Son Dakika! Benzine İndirim Geldi
Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et
Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi
Meral Akşener: Kocamaz'a 2 Formül Önerdim, Seçenekler Kendisine Ait