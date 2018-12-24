Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası
29 dakika önce
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Talip Tarık B. ile avukatı katıldı.
Mahkemede savunma yapan sanık Talip Tarık B, FETÖ üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme hakimi sanık Talip Tarık B'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:40 Kaynak: AA
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