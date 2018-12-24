Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası

29 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Talip Tarık B. ile avukatı katıldı.

Mahkemede savunma yapan sanık Talip Tarık B, FETÖ üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme hakimi sanık Talip Tarık B'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:40 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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