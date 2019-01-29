Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski polise, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski polise, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Emrah Akkurt ile avukatı katıldı.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Akkurt, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını iddia etti.



Duruşma savcısı, sanığın ByLock, Eagle ve KakaoTalk programlarını kullandığını ve cep telefonunda yapılan incelemede FETÖ elebaşının videosunun tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Akkurt'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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