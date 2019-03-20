Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası
1 saat önce
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, eski polis tutuksuz sanık Alaeddin Epik ile avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Epik, "ByLock iddiasını kabul etmiyorum. Suç işlemedim." dedi.
Savcı, sanığın, ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Epik'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:45 Kaynak: AA
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