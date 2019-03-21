Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası

34 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Zafer K. ile avukatı katıldı.

Sanık Zafer K, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock programını kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüt içerisinde yer alıp örgütü kabullenen ancak bazı zaafları olanların belirtildiği "EA" kategorisinde yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Kılıç'ın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Gaziantep, Polis, Güncel
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