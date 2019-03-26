Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası

32 dakika önce

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası, System.String[]
Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen polis memurları A.E. ve B.E. ile avukatları katıldı.

Örgütün Kırşehir'deki "emniyet mahrem imamı"nın hazırladığı iddia edilen fişleme listesinde isimleri geçen her 2 sanığa savunmaları için söz verildi.

Listede, Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polislerin, örgüte yakınlığı, uzaklığı, düşmanlığı ve sempati durumuna göre "B4", "B5", "C", "CA", "CB", "CC", "CD" ve "DA" şeklinde kodlandıkları belirtildi. Fişleme kodlarında A.E'nin örgüte daha yakın olduğu için "CC", B.E'nin ise mesafeli durması nedeniyle "CD" sınıfında yer aldığı ifade edildi.

Sanıklar, üzerlerine atılı suçları kabul etmedi. İsimlerinin kodlama listesine nasıl girdiğini bilmediklerini ileri süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanıklardan A.E'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi, B.E'nin ise beraatine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:14 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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