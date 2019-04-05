Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası

1 saat önce

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası, System.String[]
Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen polis memuru Şavkı Şahin'in avukatı Mehmed Faruk Çetin katıldı.

Avukat Çetin, müvekkilinin hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, eski savunmaları tekrar ettiğini ve beraatini istediğini söyledi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ/PDY mensubu askeri öğrencilerle ilgilenen kişilerle bağlantılı olduğunu, ByLock kullandığını, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama karar bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Şahin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, sanık hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:03 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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