Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

22 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı eski polise hapis cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Uysal ile avukatı katıldı.
Sanık Uysal savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgütün emniyet mahrem yapılanmasında teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin ifade edildiği "A5" kategorisinde yer aldığını iddia ederek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Uysal'ın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:55 Kaynak: AA
Gaziantep, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalışan Defineciler, Kazıyı Kıraathanede Planlamışlar Vedat Milor'dan Güldüren Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Maçı Yorumu Annesiyle Tartışan Babasını Bıçaklayıp Kaçan Evlat Bakkalda Yakalandı İmamoğlu, "PKK ve FETÖ'ye gelin birlikte yönetelim" çağrısı yaptığı iddialarına videoyla yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:17:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]