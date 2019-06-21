Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
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FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

26 dakika önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski polise hapis cezası, System.String[]
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski polis memuru Gökhan Oflaz katıldı.
Oflaz, duruşmada yaptığı savunmada, FETÖ evinde kalmadığını iddia ederek hakkında verilen beyanları kabul etmediğini söyledi. Örgütle bağı bulunmadığını öne süren Oflaz, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:59 Kaynak: AA
Kastamonu, Güncel
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