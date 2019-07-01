Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
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FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

19 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski polise hapis cezası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa A. ile avukatı katıldı.
Sanık, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa A'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, adli kontrol hükümleriyle tahliyesine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:36 Kaynak: AA
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