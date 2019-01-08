Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Polislere Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Polislere Hapis Cezası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda, 5 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Polislere Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda, 5 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ayrı ayrı görülen davanın duruşmalarına tutuksuz sanıklar A.G, S.T, F.C, M.A, M.D. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadıklarını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadıklarını savundu.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını, sanık A.G'nin örgüt mensubiyeti olup "Say" grubunda yer aldığını, sanık S.T. ile M.A'nın ise örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişilerin yer aldığı "A5" kategorisinde yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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