Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Polislere Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Polislere Hapis Cezası

10 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 2 eski polis 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Polislere Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 2 eski polis 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hüseyin T. ve Nuri İ. ile avukatları katıldı.

Savunması alınan Hüseyin T, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Nuri İ. de FETÖ üyesi olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı 2 sanığın mevcut hallerinin devamına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:34 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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