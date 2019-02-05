Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Polislere Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Polislere Hapis Cezası

36 dakika önce

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, 3 eski polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Polislere Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, 3 eski polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz sanıklar Hasan Kuşman, Bilal Bal ve Şıh Mehmet Güner ile avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını, sanık Güner'in sadakati ve bağlılığı üst seviyedekilerin yer aldığı "A4" kategorisinde, sanık Kuşman'ın örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin yer aldığı "A5" kategorisinde, sanık Bal'ın ise zaafları olmayan ve her şeyiyle kendisini örgüte teslim eden polis memurlarının yer aldığı "saya" kategorisinde bulunduğunu belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdiği sanıkların, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Gaziantep, Polis, Güncel
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