Fetö Sanığı Eski Rektörün Yargılandığı Dava

Antalya
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Akdeniz Üniversitesi
rektörü İsrafil Kurtcephe
'nin yargılanmasına devam edildi.
Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsrafil Kurtcephe, yakınları ve avukatları katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köksal Kocaağa, sanıkla ikili görüşmelerinde malum yapıyla ilgili ne eylem ne de söylem birlikteliğine şahit olmadığını savundu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, eski rektörün terör örgütü yöneticiliğinden değil, üyeliğinden cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı sanık ve avukatlarına savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
İsrafil Kurtcephe, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 12 Kasım 2015'te görevden uzaklaştırılmıştı. "Terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7 Haziran 2017'de tutuklanan sanık, yaklaşık 14 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.