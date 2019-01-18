Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Rektörün Yargılandığı Dava

Fetö Sanığı Eski Rektörün Yargılandığı Dava

27 dakika önce

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Akdeniz Üniversitesi rektörü İsrafil Kurtcephe'nin yargılanmasına devam edildi.

Fetö Sanığı Eski Rektörün Yargılandığı Dava, System.String[]
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Akdeniz Üniversitesi rektörü İsrafil Kurtcephe'nin yargılanmasına devam edildi.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsrafil Kurtcephe, yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köksal Kocaağa, sanıkla ikili görüşmelerinde malum yapıyla ilgili ne eylem ne de söylem birlikteliğine şahit olmadığını savundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, eski rektörün terör örgütü yöneticiliğinden değil, üyeliğinden cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı sanık ve avukatlarına savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İsrafil Kurtcephe, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 12 Kasım 2015'te görevden uzaklaştırılmıştı. "Terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7 Haziran 2017'de tutuklanan sanık, yaklaşık 14 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:44 Kaynak: AA

İsrafil Kurtcephe, Güncel
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