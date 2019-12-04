Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika

FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

6 saat önce

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski cumhuriyet savcısına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski cumhuriyet savcısına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Serdar Yılmaz katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, Yılmaz'ın herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt mensupları için oluşturulan "hakim-savcı çalışma evleri"nde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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