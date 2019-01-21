Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Savcıya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Savcıya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

32 dakika önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski savcıya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Savcıya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski savcıya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Miktat B. ve avukatı katıldı.

Sanık, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı ise sanığın, ByLock kullanıcısı olması ve örgüte ait evlerde kalması hususları dikkate alınarak, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bedensel Engelli Vatandaşın Babaannesinden İlham Alarak Yaptığı Acılı Ayran Yok Satıyor Güvenlik Güçlerine Teslim Olan PKK'lıdan Çarpıcı İtiraf: Örgüte HDP Aracılığıyla Katıldım

Çocuğunun Gözü Önünde Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, Sokaktaki Tüm Kadınları Ağlattı Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:23:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Savcıya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]