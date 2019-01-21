Fetö Sanığı Eski Savcıya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski savcıya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski savcıya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Miktat B. ve avukatı katıldı.



Sanık, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, beraatine karar verilmesini istedi.



Duruşma savcısı ise sanığın, ByLock kullanıcısı olması ve örgüte ait evlerde kalması hususları dikkate alınarak, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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