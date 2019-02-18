Fetö Sanığı Eski Savcıya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
1 saat önce
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski savcıya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski savcıya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Recep D. ve avukatı katıldı.
Sanık savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, beraatine karar verilmesini istedi.
Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın görev yapmış olduğu yerlerde örgütün amaç ve faaliyetlerine hizmet etmek için hücre tipi şeklinde oluşturulmuş hakim ve savcılardan oluşan gruplarda başkanlık yapması ve dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti de sanık Recep D'yi "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:28 Kaynak: AA
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