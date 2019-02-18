Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Savcıya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Savcıya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski savcıya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Savcıya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski savcıya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Recep D. ve avukatı katıldı.

Sanık savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın görev yapmış olduğu yerlerde örgütün amaç ve faaliyetlerine hizmet etmek için hücre tipi şeklinde oluşturulmuş hakim ve savcılardan oluşan gruplarda başkanlık yapması ve dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık Recep D'yi "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:28 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşar Esad'dan Dikkat Çeken Türkiye ve YPG Açıklaması FETÖ'cü Eski Akademisyen, ByLock'u Yasak Aşkını Saklamak İçin Kullandığını Savundu

Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız Son Dakika! AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 19:10:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Savcıya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]