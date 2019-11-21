Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis hapis cezası
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis hapis cezası - Son Dakika

FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis hapis cezası

6 saat önce

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski cumhuriyet savcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski cumhuriyet savcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Fatih Taş ile avukatı katıldı.

Sanık Taş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını ve kullanıcı adının "mft2746" olduğunu, diğer kullanıcıların sanığı, "M. Fatih Abi", "MFT", "Taş" şeklinde kaydettiklerini belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Taş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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