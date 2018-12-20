Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Savcıya Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Savcıya Hapis Cezası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski savcı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Savcıya Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski savcı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erhan Yardımcı ile avukatı katıldı.

Sanık Yardımcı, hakkındaki suçlamaları reddederek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

ByLock kullanmadığını savunan sanık Yardımcı, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, ByLock kullandığını ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını iddia ederek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:59 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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