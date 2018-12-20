Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Savcıya Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Savcıya Hapis Cezası

12 saat önce

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski savcı, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Savcıya Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski savcı, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Fazıl B. ve avukatı katıldı.

Sanık Fazıl B. savunmasında FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını ve ByLock kullanmadığını iddia ederek, beraatına karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Fazıl B'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:24 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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