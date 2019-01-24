Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Savcıya Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Savcıya Hapis Cezası

48 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Savcıya Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Aslan ve avukatı katıldı.

Sanık Mustafa Aslan savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, beraatına karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olması ve mevcut delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasına karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanık Mustafa Aslan'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:44 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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