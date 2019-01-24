Fetö Sanığı Eski Savcıya Hapis Cezası
1 saat önce
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski cumhuriyet savcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski cumhuriyet savcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Demir ile avukatı katıldı.
Sanık Demir, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, suç işlemediğini savundu.
Duruşma savcısı, sanığın terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, bilgisayarında yapılan incelemede örgüt elebaşının videolarının ele geçirildiğini ve 2014 yılındaki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimlerinde örgüt üyeleri için oy istediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Mehmet Demir'in yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:53 Kaynak: AA
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