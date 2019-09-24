FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik davada eski cumhuriyet savcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Recep Bakırcı ile avukatı katıldı.

Sanık Bakırcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, kullanıcı adının "sabah11" olduğunu ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bakırcı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.