Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski subaya 9 yıl hapis
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FETÖ sanığı eski subaya 9 yıl hapis

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski subay Ahmet Celil Birincioğlu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı eski subaya 9 yıl hapis, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski subay Ahmet Celil Birincioğlu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Birincioğlu ile avukatı katıldı.
Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.
Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Birincioğlu, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü.
Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Birincioğlu, beraatını talep etti.
Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyetinin kararı açıklandı. Buna göre, sanık Birincioğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.
Hükümle birlikte Birincioğlu'nun tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:35 Kaynak: AA
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