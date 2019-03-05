Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Şutso Başkanına Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Şutso Başkanına Hapis Cezası

14 dakika önce

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Eyüp Sabri Ertekin'e 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Şutso Başkanına Hapis Cezası, System.String[]
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Eyüp Sabri Ertekin'e 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Eyüp Sabri Ertekin ile avukatı ve yakınları katıldı. Ertekin, savunmasında örgütle herhangi bir bağı bulunmadığını öne sürerek suçsuz olduğunu iddia etti. Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Ertekin, "Örgütle ilişkim yoktur. Bana verilen yetkiler çerçevesinde görevimi yapmaya çalıştım. Suçsuzum, vicdanım rahat." dedi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın KHK ile kapatılan örgüte ait kuruluşlarda başkan olarak görev aldığının ayrıca örgüt içerisinde kentte yönetici konumunda olduğunun gerek deliller gerekse tanık ifadeleriyle kesinleştiğini belirtti. Ertekin'in basın ve sosyal medya aracılığıyla da örgütü destekleyici açıklamalarda bulunduğu aktaran savcı, sanığın örgüt hesabına aktif ve yoğun bir şekilde para aktarımı yaptığının belirlendiğini kaydetti.

"Baş eğmeyeceğiz" paylaşımı yapmışlar

Aralarında Ertekin'in de bulunduğu bazı örgüt üyelerinin ortak kullandığı sosyal medya hesabından sürekli "Baş eğmeyeceğiz" şeklinde devlet aleyhinde paylaşımlar yapıldığına dikkati çeken savcı, sanığın şehirde örgüt adına toplantılar yaparak kararlar aldığını aktardı.

Savcı, tüm deliller ışığında sanığın örgüt tarafından ŞUTSO başkanlığına getirildiğinin de anlaşıldığına işaret ederek atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ertekin'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:30 Kaynak: AA

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