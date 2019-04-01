Fetö Sanığı Eski Üsteğmene Hapis Cezası
59 dakika önce
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski jandarma üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski jandarma üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ufuk S. ve avukatı katıldı.
Sanık Ufuk S. savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespiti dikkate alınarak üzerine atılı suçtan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanık Ufuk S'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:29 Kaynak: AA
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