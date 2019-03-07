Fetö Sanığı Eski Üsteğmenin Cezasında "Pişmanlık" İndirimi

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan eski üsteğmene 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan eski üsteğmene 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.



4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık daha önce görevinden ihraç edilen üsteğmen Kadir T. ve avukatı hazır bulundu.



Savcı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık kapsamında cezasında indirime gidilmesini istedi.



Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Kadir T, daha önce etkin pişmanlıkta bulunarak, birçok kişiyi teşhis ettiğini söyledi.



Küçük yaşta belli bir dönem okullarında eğitim nedeniyle bulunduğu bu yapının gerçek yüzünü bilmediğini öne süren sanık, beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, etkin pişmanlığı kabul edilen sanık Kadir T'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 9 yıl, ardından indirime giderek 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.



Öte yandan, aynı mahkemede yargılanan, eşi de bu örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılanarak beraat eden, telefonunda örgütün gizli haberleşme programı ByLock kalıntısı ile evinde örgüte ait yayınlar bulunan ev kadını tutuksuz sanık Emine K. de örgüt mensubu olmadığını öne sürerek beraatini talep etti.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanığın delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

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