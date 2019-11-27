Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Muhittin Balaman ile avukatı katıldı.

Sanık Balaman, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock programını kullanmadım, suçsuzum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "ByLock" kullandığını ve örgüt evinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Balaman'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:30 Kaynak: AA
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