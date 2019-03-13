Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Vali Yardımcısına Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Vali Yardımcısına Hapis Cezası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski vali yardımcısına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Vali Yardımcısına Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski vali yardımcısına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski vali yardımcısı Adem Ergül ile avukatı katıldı.

Sanık Ergül, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, örgütle olan ilişkisinden dolayı pişman olduğunu savundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını ve örgütün "mülkiye imamlarıyla" görüştüğünü belirterek, örgüte ilişkin verdiği bilgiler dolayısıyla cezasında indirim uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ergül'e etkin pişmanlık hükümleri kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:07 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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