Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Vali Yardımcısının Yargılandığı Dava

Fetö Sanığı Eski Vali Yardımcısının Yargılandığı Dava

34 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan eski Mersin vali yardımcısının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Fetö Sanığı Eski Vali Yardımcısının Yargılandığı Dava, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan eski Mersin vali yardımcısının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.K. Ankara 24.Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Söz hakkı verilen sanık A.K. hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Benim hakkımda beyanlarda bulunan tanığın ifadesi, isim benzerliğinden dolayı yanlış anlaşılmıştır. Tanığın bahsettiği kişi ben değilim. FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de sanık A.K'nın mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:06 Kaynak: AA

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