Fetö Sanığı Eski Vali Yardımcısının Yargılandığı Dava

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Nazlı Hamarat'tan Eski Sevgilisini Boğazının Kesilmesiyle Tehdit Etti

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek