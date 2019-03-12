Fetö Sanığı Eski Yargıtay Hakimine Hapis Cezası

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski Yargıtay tetkik hakimi Ersagun Yavuz Eryıldız'a 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski Yargıtay tetkik hakimi Ersagun Yavuz Eryıldız'a 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz yargılanan Eryıldız ve avukatları hazır bulundu.



Duruşma savcısı, sanığın, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.



Hakkındaki suçlamaları reddeden Eryıldız, FETÖ ile bağlantısının olmadığını savundu.



Adalete güvendiğini belirten Eryıldız, beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, Eryıldız'ı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.



Ersagun Yavuz Eryıldız, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Haklimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesince açığa alınmıştı.



Daha sonra meslekten ihraç edilen Eryıldız hakkında, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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