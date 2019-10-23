FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine etkin pişmanlık indirimi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutukluyken etkin pişmanlıktan yararlanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Yargıtay üyesi Mustafa Sarıçam, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Sarıçam ile avukatı katıldı.

Öğrencilik yıllarından itibaren örgüt içinde yer aldığı, toplantılarına katıldığı, örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtilen Sarıçam, ilk duruşmada etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek örgütle ilgili bildiklerini anlatmış ve tahliye edilmişti.

Sarıçam, esas hakkındaki savunmasında da "gençlik ve yoksulluk yıllarında tanıştığı o zamanki adı 'cemaat' olan bu yapının hain ve eli kanlı bir amacı olacağını bilmediğini, özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra yaşananlar üzerine kendi çapında tepkisini koyduğunu" söyledi.

Darbe girişiminin ardından da örgütün yargıdaki mensuplarıyla ilgili bildiklerini anlattığını, FETÖ üyesi yüksek yargı üyeleriyle ilgili duruşmalarda kamu adına tanıklık yaptığını söyleyen Sarıçam, beraatini istedi.

Karar

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Sanık Mustafa Sarıçam'ın "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'üncü maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak 5 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca verilen ceza 7 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın etkin pişmanlık göstererek itirafta bulunması, örgütün yapısı ve faaliyetleri hakkında faydalı bilgiler vermesi nedeniyle, bu bilgilerin mahiyeti ve etkin pişmanlık gösterdiği zaman dikkate alınarak, TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince cezası 1 yıl 10 ay 15 gün hapse çevrildi.

Sarıçam'ın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62'nci maddesi uyarınca altıda bir oranında indirim uygulandı ve ceza 1 yıl 6 ay 22 güne indirildi.

Sanığın ileride suç işlemeyeceği kanaatine varan heyet, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231'inci maddesi gereğince sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mustafa Sarıçam, kararın kesinleşmesinin ardından 5 yıl boyunca kasıtlı bir suça karışmazsa hakkındaki hüküm düşecek.