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FETÖ sanığı eski yurt müdürüne hapis cezası

35 dakika önce

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski yurt müdürüne, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski yurt müdürüne hapis cezası, System.String[]

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski yurt müdürüne, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce örgütle bağlantısı tespit edilen ve KHK ile kapatılan özel bir yurtta müdürlük yapan tutuklu sanık Mehmet Turan ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Turan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:44 Kaynak: AA
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