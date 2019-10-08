Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski yüzbaşıya "ankesör"den hapis
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski yüzbaşıya 'ankesör'den hapis

FETÖ sanığı eski yüzbaşıya "ankesör"den hapis

14 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli yüzbaşı Mustafa Denizer "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı eski yüzbaşıya

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli yüzbaşı Mustafa Denizer "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Denizer, avukatıyla katıldı.

Savunmasında hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını ileri süren Denizer, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını belirtti.

Örgüt hiyerarşisinde "mahrem imam" olarak anılan kişilerle ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle iletişime geçtiği yönündeki mütalaayı reddeden Denizer, aleyhindeki tanık beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını ve 10 aydır tutuklu olduğunu dile getiren Denizer, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Denizer'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca heyet, sanığın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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