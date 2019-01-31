Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Esnafa 7 Yıl Hapis Cezası

Fetö Sanığı Esnafa 7 Yıl Hapis Cezası

1 saat önce

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan esnafa 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Esnafa 7 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan esnafa 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ergül Erdem ve avukatı hazır bulundu.

İddia makamı, Ergül'ün "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapis cezasıyla cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock ile Eagle adlı programlarını kullanmadığını iddia eden Ergül, kanun dışı bir eylemde bulunmadığını savunarak, "FETÖ üyesi değilim. Yaklaşık 22 aydır tutukluyum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Ergül'e, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:54 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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