Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Hakim-savcı Çifte Hapis Cezası

Fetö Sanığı Hakim-savcı Çifte Hapis Cezası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, hakim ve savcı çifte 6 yıl 3'er hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Hakim-savcı Çifte Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, hakim ve savcı çifte 6 yıl 3'er hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar eski cumhuriyet savcısı Fatih Türkay ile eşi eski hakim Meral Türkay ve avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir silahlı terör örgüyle bağlantılarının bulunmadıklarını savundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, çiftin örgütün hakim savcı sınavına yönelik oluşturduğu ve soruların verildiği belirlenen "çalışma evinde" kaldıklarını, göreve başladıktan sonra da örgütle irtibatlarının devam ettiğini ve ByLock programını kullandıklarını belirtti.

Sanık Meral Türkay'ın ayrıca üniversite döneminde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta kalarak, örgüte eleman kazandırdığını ifade eden duruşma savcısı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:18 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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