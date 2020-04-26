FETÖ sanığı hakim-savcı çiftin

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik davada 7 yıl 6 ay ve 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski hakim-savcı çift hakkındaki gerekçeli kararda, sanıkların "katalog evliliği" yaptıkları belirtilerek, kendilerini örgüte teslim ettiklerinin anlaşıldığı bildirildi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan eski savcı M.G'nin 7 yıl 6 ay, karısı eski hakim H.G'nin 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesinin yazımı tamamlandı.

İddianame, sanık savunmaları, tanık beyanları ve delillerin yer aldığı gerekçeli kararda, örgütün yargı yapılanması, hakim-savcı sınavına yönelik oluşturulan ve soruların verildiği "çalışma evleri" ve "staj evleri"ne ilişkin tespitler de yer aldı.

Sanık H.G'nin üniversiteden itibaren örgütte aktif rol aldığı, zaman içinde yükseldiği, gizliliği sağlamak için kod adı kullandığı belirtilen kararda, sanığın, hakim savcı sınavına yönelik oluşturulan ve örgüt üyelerine sınav sorularının verildiği "çalışma evi" olarak adlandırılan hücre evinden sorumlu "murakıp/sermurakıp" olarak görev aldığı ve örgüt üyelerinin de bu evlere yerleştirilmesine aracılık ettiği bildirildi.

Sanıkların örgüt tarafından verilen emir ve talimatlara koşulsuz uymaya hazır olduklarının anlaşıldığı ifade edilen kararda, şu tespitler yer aldı:

"Sanık M.G. ve H.G'nin evliliklerini örgütten gelen talimat gereğince yaptıkları ve sanıkların örgütten gelen talimatlar gereğince evlilik gibi hayatta çok önemli bir yeri olan bağı kurmayı bile göze aldıkları, bu nedenle örgüte kendilerini teslim ettikleri anlaşılmıştır. Sanıkların talimat ile evlilik gerçekleştirmesi, örgütle bağlarını koparmadıkları, örgütün hiyerarşisine tabi oldukları ve verilen emir ve talimatlara uydukları kanaati mahkememizde oluşmuştur."

Sanıkların cep telefonlarına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan gelen rapor incelendiğinde, telefon görüşmelerinde kullanılan baz istasyonu bilgileri ile ByLock programına erişim için kullanılan baz istasyonu adres bilgilerinin uyuştuğu ifade edilen kararda, sanıkların HTS erişimlerinin, görev yeri ve ikamet adres bilgileriyle uyumlu olduğu ve yakın yerlerden baz sinyali alındığı kaydedildi.

Kararda, sanıkların inkara ilişkin savunmalarının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu ve bu nedenle savunmalarına itibar edilmediği belirtildi.