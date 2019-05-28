FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
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KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan astsubay Bekir D., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:36 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan astsubay Bekir D., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri
2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Bekir D. hazır bulundu. Ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden Bekir D., "Burada bulunmam bile içimi acıtıyor. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti, Bekir D.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay
süreci göz önüne alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.
- Kayseri
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