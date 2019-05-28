Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
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FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

48 dakika önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan astsubay Bekir D., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan astsubay Bekir D., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza  Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Bekir D. hazır bulundu. Ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden Bekir D., "Burada bulunmam bile içimi acıtıyor. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti, Bekir D.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay süreci göz önüne alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.
 


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:36 Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel
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