Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

6 saat önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay Kadir D. (30), tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis, System.String[]

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay Kadir D. (30), tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Kadir D. hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından kontörlü veya sabit telefon hatlarından ardışık olarak arandığı iddia edilen sanık Kadir D., "Örgütle yolum hiç kesişmedi, ne okullarında okudum ne de görev yaptığım sürede hiçbir şekilde görüşmedim, suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Kadir D.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.


Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:00 Kaynak: DHA
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