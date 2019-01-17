Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı İmama 6 Yıl 3 Ay Hapis

Fetö Sanığı İmama 6 Yıl 3 Ay Hapis

45 dakika önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan imam Enver A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı İmama 6 Yıl 3 Ay Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan imam Enver A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Enver A. hazır bulundu. Tanık ifadelerini kabul etmediğini ifade eden Enver A., "Örgüt üyesi değilim. Hiçbir zaman onlarla bir arada yer almadım. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti Enver A.'ya, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanığın, istinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak, tutuksuzluk halinin devamına karar verildi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:57 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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