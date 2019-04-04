Fetö Sanığı İş Adamı Tutuksuz Yargılanacak

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanık iş adamı Mesut Davulcuoğlu tahliye edildi.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanık iş adamı Mesut Davulcuoğlu tahliye edildi.



İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Davulcuoğlu ve avukatları katıldı.



Tanık E.B, 2006-2011 yılları arasında katıldığı sohbetlerde bir iki kez Davulcuoğlu'nun gördüğünü ancak örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili propaganda yaptığını görmediğini beyan ederek sanığın ayrı bir sohbet grubunun ya da örgütün mütevelli grubunda olduğuna ilişkin bilgi sahibi olmadığını iddia etti.



Tanık olarak ifade veren O.E. ve H.Ç, Davulcuoğlu'nun FETÖ ile bağlantısına ilişkin bir şey bilmediklerini anlattı.



İddia makamının tutukluluk halinin devamına ilişkin verdiği mütalaanın ardından söz alan Davulcuoğlu, kaçma şüphesinin olmadığını ileri sürerek tutuksuz yargılanmak istediğini mahkemeye iletti.



Mahkeme heyeti, Davulcuoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016'nın ağustos ayında yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında firari Mesut Davulcuoğlu hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Geçen yıl emniyet mensuplarına teslim olan Davulcuoğlu daha sonra tutuklanmıştı.



Davulcuoğlu hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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