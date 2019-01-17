Fetö Sanığı İş Adamına Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan iş adamı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, oğlu beraat etti.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan iş adamı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, oğlu beraat etti.



Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar iş adamı Mustafa ve oğlu Murat E. ile avukatları katıldı.



Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.



Cumhuriyet savcısı, Mustafa E'nin bir dönem örgütün Gaziantep yapılanmasında bulunduğunu, FETÖ hiyerarşisine dahil olduğunu, örgüte maddi yardım yaptığını belirterek, cezalandırılmasını istedi. Savcı, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle sanık Murat E'nin ise beraatine karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, Mustafa E'ye "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı. Heyet, sanık Murat E'nin ise beraatine hükmetti.

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