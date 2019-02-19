Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı İş Adamlarına Hapis Cezası

Fetö Sanığı İş Adamlarına Hapis Cezası

21 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans ayağına yönelik soruşturmada haklarında açılan davada yargılanan Mehmet Galip Hasırcı ve oğlu Mehmet İlker Hasırcı'nın da yer aldığı 3 sanık 10 yıl ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Fetö Sanığı İş Adamlarına Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans ayağına yönelik soruşturmada haklarında açılan davada yargılanan Mehmet Galip Hasırcı ve oğlu Mehmet İlker Hasırcı'nın da yer aldığı 3 sanık 10 yıl ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Mehmet Galip Hasırcı, oğlu Mehmet İlker Hasırcı, Ahmet Hasırcı, Mehmet Taner Hasırcı, Muhammed Beyhan Hasırcı, Rüstem Katırcıoğlu, Sadık Hakan Simitçi ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Mehmet Galip ve oğlu Mehmet İlker Hasırcı'nın ortağı oldukları şirket üzerinden ve kendi hesaplarından örgüte yüklü miktarlarda "himmet" adı altında kaynak sağladığını, örgüt içi talimat alma ve verme konumunda bulunduklarını, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildiğini aktardı.

Söz konusu şirketin örgütün maddi anlamda beslenmesi, Gaziantep yapılanmasında zemin kazanmasına katkı sağladığı yönünde görüş bildiren savcı, şirket üzerinden yapılan bağışların hizmet ve mal alımı gibi kayıt altına alındığını, bu şekilde sanıkların söz konusu hareketleri gizlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Mehmet Galip Hasırcı'ya 10 yıl, oğlu Mehmet İlker Hasırcı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Sanık Ahmet Hasırcı'ya da "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, sanıklar Rüstem Katırcıoğlu, Sadık Hakan Simitçi, Muhammet Beyhan Hasırcı'nın yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Heyet, sanık Mehmet Taner Hasırcı'nın dosyanın ayrılmasına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:04 Kaynak: AA

Mehmet İlker, Mehmet Galip, Gaziantep, Güncel
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